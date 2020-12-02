Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle

02.12.2020 10:58 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:03
Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle

BBC dizisi İngiliz yapımı Dr. Foster dizisinin Türk televizyonlarına uyarlanması Sadakatsiz, ilk yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Sadakatsiz dizisinde baş rolleri Cansu Dere ve Caner Cindoruk paylaşıyor. 9. bölümüyle ekranlara gelecek Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Yeni bölüm fragmanı ve tüm detayları yazımızda!

Sadakatsiz, yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi çekiyor ve reyting listelerinde en üstlerde yer arıyor. 9 bölümdür heyecanı dorukta televizyon karşısında diziyi bekleyen izleyiciler yeni bölümün ne zaman ve saat kaçta olduğunu sorgulamaya başladı.

SADAKATSİZ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Eren Vurdem ve Burak Sergen gibi büyük oyuncuların yer aldığı Sadakatsiz dizisinin orijinali Dr. Foster adıyla BBC'de yayınlandı ve büyük ilgi gördü. Türk yapımı Sadakatsiz de aynı şekilde yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi görüyor. Yapımcılığını Med Yapım'ın üstlendiği Sadakatsiz dizisi Kanal D'de yayınlanıyor. Her Çarşamba saat 20:00'da yayınlanan dizinin bu haftaki bölümü de 2 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da yayınlanacak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Son bölümde nefeslerin tutulduğu Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü çok merak ediliyor. Fragman'da farklı bir zaman dilimine geçildiği görülen dizi Türk televizyonlarında büyük ilgi ve merak uyandırıyor. Bakalım bu bölüm kahramanlarımızın başına neler gelecek? Yeni bölümü izlemeden önce son bölümü tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki linke tıklayabilir!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türk bilim insanlarının geliştirdiği yüzde 95 etkili aşının kullanımına onay çıktı
Türk bilim insanlarının geliştirdiği yüzde 95 etkili aşının kullanımına onay çıktı
Güzel oyuncu mini etekli pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü
Güzel oyuncu mini etekli pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü
Hayvanat bahçesine baskın yapan polis, gördüğü manzara karşısında yıkıldı
Hayvanat bahçesine baskın yapan polis, gördüğü manzara karşısında yıkıldı

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

İlgili Haberler

Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle!
Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle!
Sadakatsiz izle! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz son bölüm özeti!
Sadakatsiz izle! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz son bölüm özeti!
Sadakatsiz 9. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Sadakatsiz 9. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Hulusi Akar Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Fatih Terim Şenol Güneş Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Bursa Çocuk Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 11:04:51. #1.14#
title