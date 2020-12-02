Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle

BBC dizisi İngiliz yapımı Dr. Foster dizisinin Türk televizyonlarına uyarlanması Sadakatsiz, ilk yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Sadakatsiz dizisinde baş rolleri Cansu Dere ve Caner Cindoruk paylaşıyor. 9. bölümüyle ekranlara gelecek Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Yeni bölüm fragmanı ve tüm detayları yazımızda!

Sadakatsiz, yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi çekiyor ve reyting listelerinde en üstlerde yer arıyor. 9 bölümdür heyecanı dorukta televizyon karşısında diziyi bekleyen izleyiciler yeni bölümün ne zaman ve saat kaçta olduğunu sorgulamaya başladı.

SADAKATSİZ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Eren Vurdem ve Burak Sergen gibi büyük oyuncuların yer aldığı Sadakatsiz dizisinin orijinali Dr. Foster adıyla BBC'de yayınlandı ve büyük ilgi gördü. Türk yapımı Sadakatsiz de aynı şekilde yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi görüyor. Yapımcılığını Med Yapım'ın üstlendiği Sadakatsiz dizisi Kanal D'de yayınlanıyor. Her Çarşamba saat 20:00'da yayınlanan dizinin bu haftaki bölümü de 2 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da yayınlanacak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Son bölümde nefeslerin tutulduğu Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü çok merak ediliyor. Fragman'da farklı bir zaman dilimine geçildiği görülen dizi Türk televizyonlarında büyük ilgi ve merak uyandırıyor. Bakalım bu bölüm kahramanlarımızın başına neler gelecek? Yeni bölümü izlemeden önce son bölümü tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki linke tıklayabilir!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!