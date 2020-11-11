Sadakatsiz ne zaman saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle!
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Sadakatsiz ne zaman saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle!

11.11.2020 09:37 | Son Güncelleme: 11.11.2020 09:41
Sadakatsiz ne zaman saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle!

Sadakatsiz yayınlandığı ilk günden beri tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve kendisine ciddi bir hayran kitlesi oluşturmuştu. Peki, Sadakatsiz ne zaman saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle!

Sadakatsiz oldukça dikkat çeken ve tüm gözlerin çevrildiği başarılı bir uygulama senaryo olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Sadakatsiz ne zaman saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle!

SADAKATSİZ SON BÖLÜM 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Volkan, Asya ve Ali'nin, Derin, Haluk ve Gönül ile restorandaki sürpriz karşılaşmaları ipleri gerecektir. Öte yandan Volkan'ın mali durumuyla alakalı ulaştığı sonuç, Asya'nın intikam planını yavaş yavaş sona doğru yaklaştıracaktır. Her şeyin çözüme ulaşmaya başlaması, Volkan ve Derin için zor günlerin habercisidir.

Sadakatsiz ne zaman saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle!
Sadakatsiz ne zaman saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya ve Volkan, Gönül Güçlü'nün yemek davetine icabet ediyor. Volkan'ın tedirginlikle katıldığı bu akşam yemeğine ise Asya'nın ihanet itirafı geceye damga vuruyor! Asya, Haluk Güçlü'ye, Volkan'ın kendisini Derin'le aldattığını itiraf ediyor. Bu itirafın ardından Volkan ve Derin nasıl bir açıklama yapacak? Haluk ve Gönül bu duruma ne tepki verecek?

  • Sadakatsiz yeni bölüm 6. bölüm fragmanını izlemek için BURAYA tıklayın.
Sadakatsiz ne zaman saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle!

SADAKATSİZ GENEL HİKAYESİ NEDİR?

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan'ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

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