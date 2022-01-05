Sadakatsiz, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Peki, Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sadakatsiz hangi günler yayınlanıyor? Sadakatsiz Çarşamba günü mü, günü mü değişti?

SADAKATSİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sadakatsiz her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

SADAKATSİZ BİTTİ Mİ, BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Dizi 1 hafta yılbaşı arası verdiği için 5 Ocak Çarşamba yani bugün ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü haftaya 12 Ocak Çarşamba 2022 tarihinde ekranlara gelecektir.

SADAKATSİZ KONUSU NE?

1. Sezon (2020-2021)

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

2. Sezon (2021-2022)

Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Asya Yılmaz (Cansu Dere) (1-): Doktordur. Ali'nin annesi, Volkan'ın eski eşidir.

Volkan Arslan (Caner Cindoruk) (1-): Mimardır. Asya'nın eski eşi, Ali ve Zeynep'in babası. Derin ile evlidir.

Derin Güçlü Arslan (Melis Sezen) (1-): Haluk ile Gönül'ün kızı, Volkan'ın eşi ve Zeynep'in annesidir. Asya'dan nefret etmektedir.

Aras Ateşoğlu (Berkay Ateş) (32-): Asya'nın kaza yaptığı adam. Asya'dan hoşlanmaktadır.

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