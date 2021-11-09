Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Sadakatsiz yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün? sorularına yanıt aranıyor. Diziler yayımladıkları tanıtım fragmanlarıyla ekranlara geri dönmeye hazırlanırken bu noktada diziseverler "Sadakatsiz dizisi ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı.

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sadakatsiz dizisinin yeni sezona 29 Eylül 2021 Çarşamba günü başladı. Dizi bu akşam 20:00 itibarıyla başlayacak.

SADAKATSİZ KADROSUNDA YENİ OYUNCU KİM?

Son olarak Alev Alev dizisinde Ozan karakteriyle karşımıza çıkan Berkay Ateş yeni sezonda Sadakatsiz dizisine katıldı. Sadakatsiz dizisinin 2. sezon fragmanında kaza sahnesiyle görülen Berkay Ateş'in diziye nasıl bir etki yaratacağına merak konusu oldu. Peki, Berkay Ateş kimdir?

BERKAY ATEŞ KİMDİR?

Berkay Ateş (19 Şubat 1986, İstanbul), Türk dizi, sinema, tiyatro oyuncusudur.

Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur.

Rol aldığı yapımlar;

2020- (Alev Alev) TV disi

2018 – Çukur (Mahsun) (TV Dizisi)

2018 – Gülizar (Fettah) (TV Dizisi)

2016 – İstanbul Sokakları (Saltuk) (TV Dizisi)

2016 – Anne (Cengiz) (TV Dizisi)

2015 – Abluka (Ahmet) (Sinema Filmi)

2013 – Yarım Kalan Mucize (İsyancı) (Sinema Filmi)

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