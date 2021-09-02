Sadakatsiz ne zaman başlıyor, Sadakatsiz dizisi ne zaman başlayacak?

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz geçtiğimiz sezon izleyicilerin beğenisini toplamıştı. Bu sene de merakla beklenen dizi hakkında Sadakatsiz dizisi ne zaman başlayacak ve Sadakatsiz ne zaman başlıyor gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz geçtiğimiz sezon her bölümü ile seyircileri ekrana bağlamıştı. Bu yıl da merakla beklenen dizinin yayın tarihi merak ediliyor. Peki, Sadakatsiz ne zaman başlıyor?Sadakatsiz dizisi ne zaman başlayacak?İşte, detaylar…

SADAKATSİZ KONUSU NE?

Sadakatsiz, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

SADAKATSİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sadakatsiz, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları sete çıktı. Sadakatsiz'in yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.