Sadakatsiz İspanya'da 1 numara

KANAL D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" İspanya'nın en güçlü özel kanallarından Antena 3'te seyirciyle buluştu.

KANAL D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" İspanya'nın en güçlü özel kanallarından Antena 3'te seyirciyle buluştu.

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrolünde yer aldığı dizi "Infiel" adıyla ekrana geldi.

"Sadakatsiz" Türkiye başarısı sonrası İspanya'da da ilk bölümüyle 18 share aldı.

2 milyon 357 bin seyirciyle zirveye yerleşen "Sadakatsiz"in en yakın rakibine 7.7 puan fark attığı öğrenildi. Böylece sevilen dizi, İspanya'da Temmuz 2018'den bu yana en çok izlenme payına sahip olan yabancı yapım oldu.

Dizide 'Asya' karakterini canlandıran Cansu Dere ise İspanya'da 24 saat boyunca Twitter'daki 'Trend Topic' listesinde yer aldı.

Ünlü oyuncu, bu başarıyı kutlayarak, hayranlarına sosyal medya hesabından İspanyolca "Çok teşekkür ederim İspanya" notunu yazdı.

Kadrosuna Berkay Ateş'i de dahil eden "Sadakatsiz"in ikinci sezonu yakında Kanal D ekranlarında olacak.

Kaynak: Hürriyet