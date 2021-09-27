Sadakatsiz'in merakla beklenen yeni sezonu başlıyor

İSTANBUL (Hürriyet) - Dizinin ekrana gelen sezon tanıtımları büyük ses getirdi. Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da yeni bir başlangıç yapmıştır.

Volkan ise kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Derin ile Tekirdağ'da kalmıştır.

Neslihan Yeşilyurt'un yönettiği dizinin başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen yer alıyor.

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