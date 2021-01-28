'Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen stiliyle konuşuldu
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'Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen stiliyle konuşuldu

28.01.2021 21:46 | Son Güncelleme: 28.01.2021 21:50
'Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen stiliyle konuşuldu

'Sadakatsiz' dizisinde Derin karakteriyle adından söz ettiren Melis Sezen, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla da dikkat çekiyor

Oyuncu, beyaz mini eteği, beyaz çizmesi ve beyaz kazağıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Kısa sürede 50 bine yakın beğeni alan Sezen, stiliyle takipçilerinden olumlu mesajlar aldı. Birçok seveni Sezen'e, ateş ve kalp emojisi gönderdi.

Kaynak: Snob Magazin

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