Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in en büyük tutkusu ortaya çıktı
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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in en büyük tutkusu ortaya çıktı

27.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:51
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in en büyük tutkusu ortaya çıktı

Çarşamba akşamları ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisi oyuncuları arasında yer alan Melis Sezen'in en büyük tutkusu ortaya çıktı. İşte güzel oyuncunu şaşırtan yönü...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Melis Sezen'in dans tutkunu olduğu öğrenildi.& ;Melis Sezen'in setten arta kalan zamanlarında bol bol latin dansları yaptığı ortaya çıktı.

Sezen, özellikle salsa ve tango yaparak stresten uzak kalmayı başarıyor.

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşıyor.

Sezen, bir süredir Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle adından söz ettiriyor.

Kaynak: Snob Magazin

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