Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den taciz itirafı!
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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den taciz itirafı!

02.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:50
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den taciz itirafı!

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, Re Touch Mag dergisinin Şubat kapağında yer aldı. Sezen, yaptığı taciz itirafıyla dikkat çekti

Melis Sezen dergiye verdiği röportajda, "Bazen sıcakkanlı olmak yanlış anlaşılabiliyor. İnsanlar doğal olan hareketinizin arkasında başka anlamlar aramaya çalışabiliyor. Bir de sizi suçluyorlar, kafalarında yarattıkları bambaşka senaryolar yüzünden. Bu resmen psikolojik taciz, kabul edilemez. Bu seviyedekiyle iletişimimi derhal keserim" açıklamasında bulundu.

MELİS SEZEN KİMDİR?

2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğan Sezen, lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir; bir adet erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşmaktadır.

23 yaşındaki güzel oyuncu verdiği bir röportajda tiyatroya başlamasında destek olduklarını, bir başka röportajında ise annesinin oyunculuğa ilgisini fark edip kendisini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yazdırdığını söylemiştir.

Kaynak: Snob Magazin

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