Sadakatsiz hangi günler var? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sadakatsiz konusu ve oyuncuları...
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Sadakatsiz hangi günler var? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sadakatsiz konusu ve oyuncuları...

20.01.2021 17:58 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:03
Sadakatsiz hangi günler var? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sadakatsiz konusu ve oyuncuları...

Sadakatsiz dizisinin ve konusu, dizisinin ilk bölümüyle beraber izleyenlerin dikkatini çekti. Sadakatsiz dizisi başladığı ilk günden itibaren beğenileri topluyor. Sadakatsiz hangi günler var? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sadakatsiz konusu ve oyuncuları...

Sadakatsizdizisinin konusu ve oyuncuları 1. bölümüyle merak konusu oldu. Tanıtımları günler öncesinden yapılan Sadakatsizoyuncu kadrosu ve sahneleriyle sosyal medyaya da konu olmuştu. Sadakatsizdizisi konusu hakkında detaylar..

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER VAR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios'un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi "Sadakatsiz" 7 Ekim, Çarşamba 20.00'da Kanal D'de başladı! Dizi her çarşamba ekranlara geliyor...

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Sadakatsiz, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan ve yakında Kanal D ekranlarında olacak olan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır.

Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosu

  • Cansu Dere- Asya Arslan,
  • Caner Cindoruk- Volkan Arslan,
  • Özge Özder- Derya Samanlı,
  • Melis Sezen- Derin Güçlü,
  • Hikmet Körmükçü,
  • Alp Akar- Ali Arslan,
  • Mahmut Gökgöz,
  • Onur Berk Arslanoğlu,
  • Oktay Oy,
  • Gamze Büyükbaşoğlu,
  • Mutlunur Lafçı,
  • Merve Akın,
  • Dora Dalgıç,
  • Bekir Hakan Uyanık,
  • Selin Aydınlıoğlu,
  • Eren Vurdem-Mert Gelik,
  • Taro Emir Tekin- Selçuk Dağcı,
  • Yeliz Kuvancı- Bahar Gelik,
  • Burak Sergen- Haluk Güçlü,
  • Nazlı Bulum- Nil Tetik,
  • Gözde Seda Altuner- Gönül Güçlü,
  • Olcay Yusufoğlu-Serap Şenlik,
  • Turgay Güngör – Kenan Ece
  • Doğan Can Sarıkaya- Demir
  • Meltem Baytok- Cavidan,
  • Zerrin Nişancı-Nevin,
  • Mehmet Çelik- Fırat
  • Berrin Keklikler (Diziden Ayrıldı)…
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