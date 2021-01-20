Sadakatsiz hangi günler var? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sadakatsiz konusu ve oyuncuları...

Sadakatsiz dizisinin ve konusu, dizisinin ilk bölümüyle beraber izleyenlerin dikkatini çekti. Sadakatsiz dizisi başladığı ilk günden itibaren beğenileri topluyor. Sadakatsiz hangi günler var? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sadakatsiz konusu ve oyuncuları...

Sadakatsizdizisinin konusu ve oyuncuları 1. bölümüyle merak konusu oldu. Tanıtımları günler öncesinden yapılan Sadakatsizoyuncu kadrosu ve sahneleriyle sosyal medyaya da konu olmuştu. Sadakatsizdizisi konusu hakkında detaylar..

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER VAR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios'un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi "Sadakatsiz" 7 Ekim, Çarşamba 20.00'da Kanal D'de başladı! Dizi her çarşamba ekranlara geliyor...

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?



Sadakatsiz, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan ve yakında Kanal D ekranlarında olacak olan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır.

Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosu