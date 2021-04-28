Sadakatsiz Haluk öldü mü?
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Sadakatsiz Haluk öldü mü?

Sadakatsiz Haluk öldü mü?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Sadakatsiz dizisi oyuncularından Burak Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan gelişme sorası Sadakatsiz Haluk öldü mü, konusu merak edildi. İşte, Burak Sergen'in sağlık durumu!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Sosyal medyada sık sık Sadakatsiz Haluk öldü mü, yorum yapılırken Burak Sergen'nin sağlık durumu araştırıldı.

BURAK SERGEN'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Usta oyuncunun son durumunu eski eşi Işıl Sergen sosyal medya hesabından paylaştı. Işıl Sergen, 'Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak, bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir. Sizlerden çok büyük ricam, haber yaparken oğlumun hassasiyetine önem vermeniz ve babamızın iyi olacağına dair inancımızda yanımızda olmanızdır " dedi.

Usta oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise yürek burktu.

Ünsal paylaşımında, "Başka bir hayat yaşıyorum şu an sanki, başkasın ait olan. Ya da paralel evrendeki benin hayatını. Ben zaten normalinde devam eden hayatımı geri istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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