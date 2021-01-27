Sadakatsiz Haluk Güçlü kimdir, gerçek adı ne? Haluk Güçlü karakterini canlandıran Burak Sergen kimdir?
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Sadakatsiz Haluk Güçlü kimdir, gerçek adı ne? Haluk Güçlü karakterini canlandıran Burak Sergen kimdir?

27.01.2021 19:57 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:01
Sadakatsiz Haluk Güçlü kimdir, gerçek adı ne? Haluk Güçlü karakterini canlandıran Burak Sergen kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi olan Sadakatsiz başladığı günden itibaren büyük beğeni topluyor. Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin oyuncularından Haluk Güçlü'nün kim olduğu merak ediliyor. Sadakatsiz Haluk Güçlü'nün gerçek adı ne, kimdir? Sadakatsiz Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen kimdir? Burak Sergen kaç yaşında, nereli?

Haluk Güçlü'nün oyuncu kadrosunda bulunduğu Sadakatsiz dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin oyuncularından Burak Sergen kimdir? Sadakatsiz Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen kimdir?

SADAKATSİZ HALUK GÜÇLÜ KİMDİR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Dizide Haluk Güçlü rolünü Burak Sergen canlandırmaktadır

BURAK SERGEN KİMDİR?

Ellili yaşlarının sonlarında zengin bir iş adamı. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Uzun yıllar Tekirdağ'da belediye başkanlığı yapmış. Karısı Gönül'e, kızı Derin'e ve oğlu Demir'e düşkün. Saygınlığın ve gücün paradan geçtiğine inanan, sürekli daha çok kazanmaya çalışan birisi. Geleneklerine bağlı. Kızı ve oğlunun, aile işlerini ve soyadını sürdüreceklerine inanıyor.

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