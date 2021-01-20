Sadakatsiz fragmanı! Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı! Sadakatsiz son bölüm fragmanında neler olacak?
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Sadakatsiz fragmanı! Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı! Sadakatsiz son bölüm fragmanında neler olacak?

20.01.2021 19:36 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:41
Sadakatsiz fragmanı! Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı! Sadakatsiz son bölüm fragmanında neler olacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Sadakatsiz fragmanı! Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı! Sadakatsiz 14. bölüm fragmanında neler olacak?

Kanal D'nin yakından takip edilen dizisi Sadakatsiz, son bölümüyle dün diziseverlerle buluştu. Dizinin 12. son bölümünün televizyon ekranlarındaki gösteriminin tamamlanmasıyla beraber, sadakatsiz izle! Kanal D canlı Sadakatsiz izle!? Sadakatsiz son bölümKanal D yayın akışı! şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SADAKATSİZ 14. BÖLÜM FRAGMANI

Sadakatsiz 14. Bölüm Fragmanı yayınlanmadı.

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrolde olduğu Sadakatsiz dizisi, Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

SADAKATSİZ İZLE!

Sadakatsiz, 13 Ocak Çarşamba akşamı 13. bölümüyle ekranlara gelirken, dizinin 14. bölüm fragmanı merak konusu oldu.

SADAKATSİZ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Sadakatsiz dizisinin oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu bulunuyor.

SADAKATSİZ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

2020 yılında JTBC kanalında yayınlanan lisanslı versiyonu da bulunuyor. Güney Kore uyarlamasının ismi ile The World of The Married'dir.

Sadakatsiz 13. Bölüm Özeti

Derin'in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya'nın Turgay'la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur. Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan'la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?

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