Sadakatsiz fragmanı! Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı! Sadakatsiz son bölüm fragmanında neler olacak?

Kanal D'nin yakından takip edilen dizisi Sadakatsiz, son bölümüyle dün diziseverlerle buluştu.

SADAKATSİZ 14. BÖLÜM FRAGMANI

Sadakatsiz 14. Bölüm Fragmanı yayınlanmadı.

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrolde olduğu Sadakatsiz dizisi, Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

Sadakatsiz, 13 Ocak Çarşamba akşamı 13. bölümüyle ekranlara gelirken, dizinin 14. bölüm fragmanı merak konusu oldu.

SADAKATSİZ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Sadakatsiz dizisinin oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu bulunuyor.

SADAKATSİZ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

2020 yılında JTBC kanalında yayınlanan lisanslı versiyonu da bulunuyor. Güney Kore uyarlamasının ismi ile The World of The Married'dir.

Sadakatsiz 13. Bölüm Özeti

Derin'in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya'nın Turgay'la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur. Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan'la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?