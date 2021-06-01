Sadakatsiz final mi yapacak? Sadakatsiz bitti mi?

Sadakatsiz dizisi son fragmanı ile izleyicilerin merak konusu oldu. Fragmanı izleyenler kaza sahnesi ile heyecanlar yaşarken Sadakatsiz final mi yapacak ve Sadakatsiz bitti mi gibi soruların yanıtları merak edildi. Peki, Sadakatsiz final mi yapacak? Sadakatsiz bitiyor mu?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de yeni bölüm merak uyandırdı. Kayalıklardan yuvarlanmak üzere olan araçta mahsur kalan Derin ve Asya'yı görenler heyecanlı anlar yasadı. Peki, Sadakatsiz final mi yapacak? Sadakatsiz bitti mi?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya ve Derin uçurumdan yuvarlanıyor!

Asya, Derin'le konuşmak üzere kapısına dayanıyor. Derin Asya'nın konuşma teklifini kabul ediyor. Gönül ise Derin'in gitmesine karşı çıksa da başarılı olamıyor. Derin ve Asya arabayla uçurumun eşiğinde ölümle karşı karşıya geliyor. Asya ve Derin, uçurumdan yuvarlanıyor!

SADAKATSİZ FİNAL Mİ YAPACAK?

Sadakatsiz bu hafta yayınlanacak bölümü ile final yapacak.