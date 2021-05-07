'Sadakatsiz' ekibinden vefa örneği

KANAL D'nin ilgiyle izlenen yapımı "Sadakatsiz"de 'Haluk' karakterine hayat veren Burak Sergen'i dizi ekibi ve izleyiciler unutmadı.

KANAL D'nin ilgiyle izlenen yapımı "Sadakatsiz"de 'Haluk' karakterine hayat veren Burak Sergen'i dizi ekibi ve izleyiciler unutmadı. Sergen, nisan ayında evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, solunum güçlüğü başlayınca entübe edilmişti. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde solunum cihazından çıkarılıp yoğun bakıma alındı. Sergen, "Sadakatsiz"in yayınlanan bölümünde de rol gereği kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alındı. Dizideki tüm karakterlerin Haluk Bey'e geçmiş olsun dilekleri ilettiği sahneler izleyiciler tarafından vefa örneği olarak gösterildi. Ayrıca Melis Sezen'in canlandırdığı 'Derin' karakterinin yaşadığı stresten dolayı bebeğini düşürmesi ve bu durumu herkesten saklama kararı alması sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Bu anlar Twitter'daki TT listesine girdi. Twitter'daki dikket çeken yorumlar:

Şeytan size ulaşamazsa hayatınıza bir Derin gönderir.

Derin, şeytanın yokluğunu aratmıyor.

Bu artık aşk değil, sevgi asla değil. Bu artık saplantı ve takıntı. Çok tehlikeli.

Volkan gibiler için Turgay gibi beyfendilerden vazgeçmeyin.

'Derin' çok daha tehlikeli

"Sadakatsiz"in 28'inci bölümünde Volkan'ın boşanmaktan vazgeçmemesi Derin'i daha da çıldırttı. Yaşadıklarından Asya'yı sorumlu tutan Derin ise polise onun suçlu olduğunu söyledi. Derin'in kocasını kaybetmemek için daha da tehlikeli olabileceğini göstermesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kaynak: Hürriyet