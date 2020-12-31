Sadakatsiz'e damga vuran final sahnesi!

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 30 Aralık Çarşamba akşamı 12. bölümüyle yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde Asya'nın evine saldıran ve boğmaya kalkan kişinin Volkan'la çalışan Selçuk olduğu ortaya çıktı. Selçuk'u tekrar eve girmek üzereyken yakalayan Volkan çılgına döndü. Asya'dan intikam almak istediğini söyleye Selçuk ise Volkan'ı da tehdit etti.

DERİN'İ YIKAN OLAY!

Diğer yandan ise Derin, Volkan'ın sık sık Asya'nın yakınlarında olmasından rahatsız oldu. Asya'ya eşinin peşini bırakmasını söyleyen Derin, Asya'dan aldığı yanıtla şoke oldu. Asya'nın "Kocan, bir oyun oynuyor hem de büyük bir oyun... Volkan iki sene boyunca hem seninle beraberdi hem de benimle. ve benimle beraberken, senin sandığın gibi mutsuz da değildi. O yüzden dikkat et, benim başıma gelen senin başına da gelmesin" sözleri Derin'i şüpheye düşürdü.

Volkan'ın ofisine gizlice giden Derin her yeri aramaya başladı. Çekmecede bir cep telefonu bulan Derin, şifreyi açmayı başardı. Derin, Volkan'ın telefonunda Asya'nın fotoğraflarını görünce gözyaşlarına boğuldu.

ASYA VE DERİN SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Sadakatsiz'de Volkan'ın gizli telefonunda Asya'nın fotoğraflarını gören Derin'in hayal kırıklığı sosyal medyaya damga vurdu. Asya ve Derin hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı.

Kaynak: Hürriyet