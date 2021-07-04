Sadakatsiz dizisinin yıldızı Bodrum tatilinde...

Sadakatsiz dizisi konusuyla sosyal medyanın gündemine otururken dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, dizinin sezon finali yapmasının ardından Bodrum'a gitti. İşte Detaylar...

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Son dönemin popüler oyuncularından Melis Sezen, sezonu açtı. Soluğu Bodrum'da alan Sezen, önceki gün Yalıkavak'ta konakladığı otelin iskelesinde görüntülendi.

Güneşlenmeden önce vücuduna koruyucu bol miktarda koruyucu krem süren ünlü oyuncu, plajda ilgi odağı oldu. Bir ara denize girmeye niyetlenen Sezen, yanına arkadaşlarının gelmesiyle bu isteğinden vazgeçip koyu bir sohbete daldı.

Sezen, ardından saatlerce güneşlendi. Ünlü oyuncunun o anları objektiflere böyle yansıdı. Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan Melis Sezen, başından geçen ilginç buluşma hikayesini anlatmıştı.

Sezen, "Eski sevgilisinden açık bir yara olarak bahsedenler vardır ya, kaçmam ama bir anda değişir her şey. ve o an biter. Bir de başıma şöyle bir şey geldi; malvarlığı yüksek zengin biriydi. Bana dedi ki; 'Şu site var biliyor musun?' 'Evet, biliyorum' dedim. 'İşte o bizim. Karşıda da şu site var, o da bizim' falan dedi. Oradan kaçtım" demişti.

Melis Sezen, "O buluşmaya neden gittin ki?" sorusu üzerine, "Öyle olduğunu bilmiyordum. Tanışmamız çok romantikti. Havaalanında tanıştık. Filmlerdeki gibi alakasız bir tesadüf. Romantik bir hikayeymiş gibi geldi. Bir yemeğe çıkayım, bakayım nasıl biriymiş dedim, sonra kaçtım" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Snob Magazin