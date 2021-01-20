Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz hangi şehirde çekiliyor?
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Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz hangi şehirde çekiliyor?

20.01.2021 23:46 | Son Güncelleme: 20.01.2021 23:51
Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz hangi şehirde çekiliyor?

Kanal D'nin çok izlenen dizisi Sadakatsiz İstanbul'da çekilmiyor ve her bölümde izleyiciler Sadakatsiz hangi ilde çekiliyor sorusunu araştırıyor. İşte cevabı!

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Eren Vurdem, Nazlı Bulum, Melis Sezen ve Taro Emir Tekin gibi oyuncuların yer aldığı, Kanal D'de her Çarşamba saat 20:00'da yayınlanan Sadakatsiz dizisi İstanbul'da çekilmiyor. İzleyenler Sadakatsiz hangi ilde çekiliyor merakla araştırıyor. Peki, Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz hangi şehirde çekiliyor?

SADAKATSİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sadakatsiz dizisi şu an İstanbul'da çekilmiyor. Sadakatsiz dizi çekimleri Tekirdağ'ın Süleyman Paşa ilçesinde gerçekleşiyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinin İstanbul'da çekilmesi planlanıyor. Sadakatsiz çekimlerinin genellikle İstanbul'un Beykoz ilçesinde ve Kız Kulesi açıklarında devam edeceği söyleniyor.

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