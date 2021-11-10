Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Dizideki hastane nerede? Sadakatsiz hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? - Haberler
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Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Dizideki hastane nerede? Sadakatsiz hangi şehirde ve ilçede çekiliyor?

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Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Dizideki hastane nerede? Sadakatsiz hangi şehirde ve ilçede çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz'in nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Sadakatsizdizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz hangi ülkede, hangi ilde, hangi ilçede çekiliyor? Sadakatsiz dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Dizideki hastane nerede? Sadakatsiz hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Tüm cevaplar haberimizde.

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Sadakatsiz nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Sadakatsiz nerede çekiliyor? Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Dizideki hastane nerede? Sadakatsiz hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Dizideki hastane ve evler nerede bulunuyor?

Dizinin ilk bölümleri Tekirdağ Süleymanpaşa'da çekilmiştir. Sonraki bölümleri ise İstanbul'da çekilmiştir.

Sadakatsiz dizisinin var olan bölümleri İstanbul'da çekilmiyor. Sadakatsiz dizi çekimleri Tekirdağ'ın Süleyman Paşa ilçesinde gerçekleşiyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinin İstanbul'da çekilmesi planlanıyor. Sadakatsiz çekimlerinin genellikle İstanbul'un Beykoz ilçesinde ve Kız Kulesi açıklarında devam edeceği söyleniyor.

Sadakatsiz her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan

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