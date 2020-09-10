Sadakatsiz dizisi ne zaman başlıyor? Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimler? Sadakatsiz dizisi konusu nedir? Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak sadakatsiz dizisi oyuncuları kimler? Sadakatsiz dizisi konusu nedir? Sadakatsiz dizisi afişi yayınlandı mı?

BBC Studios'un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım'ın üstlendiği dizi yakında Kanal D ekranlarında olacak?

SADAKATSİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cast çalışmaları devam eden dizinin Ekim ayında başlaması planlanıyor. Güçlü kadrosu ve konusu ile izleyicinin ilgisini çekenn dizi yakında Kanal D ekranlarında olacak.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Doktor Foster Dizisinden uyarlanacak olan sadakatsiz kadın erkek ilişkilerini ve evliliği sorgulayan bir konuyla ekrana geliyor. Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bulduğu saç telinin peşine düşer. Hem kendisine kızmaya başlar hem de araştırmaya devam eder. Sonuçta kocasının aldattığını öğrenir.

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Cansu Dere,

Caner Cindoruk,

Özge Özder,

Eren Vurdem,

Taro Emir Tekin,

Berrin Keklikler,

Yeliz Kuvancı,

Burak Sergen