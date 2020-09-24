Sadakatsiz dizisi ilk fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz dizisi ne zaman başlayacak? Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimler?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sadakatsiz dizisi ilk fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz dizisi ne zaman başlayacak? Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimler?

24.09.2020 09:35 | Son Güncelleme: 24.09.2020 09:39
Sadakatsiz dizisi ilk fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz dizisi ne zaman başlayacak? Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimler?

BBC Studios'un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz dizisi fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz dizisi ne zaman başlayacak? Sadakatsiz oyuncuları kimler? Sadakatsiz dizisi konusu nedir?

Yapımcılığını Med Yapım'ın üstlendiği, Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi başarılı isimlerin rol aldığı Sadakatsiz dizisi fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz dizisi konusu, oyuncuları ve ne zaman başlayacağı ile ilgili haberimizde yer almaktadır.

SADAKATSİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi "Sadakatsiz" 7 Ekim Çarşamba 20.00'da Kanal D'de başlıyor!

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Bu mutlu evlilik Volkan'ın kendisini aldattığını öğrenene kadar.

Sadakatsiz dizisi ilk fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz dizisi ne zaman başlayacak? Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimler?

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

Cansu Dere,

Caner Cindoruk,

Melis Sezen,

Burak Sergen,

Özge Özder,

Eren Vurdem,

Yeliz Kuvancı,

Hikmet Körmükçü,

Olcay Yusufoğlu,

Nazlı Bulum,

Gözde Seda Altuner,

Emir Taro Tekin,

Alp Akar,

Mahmut Gökgöz,

Onur Berk Arslanoğlu,

Oktay Oy,

Gamze Büyükbaşoğlu,

Mutlunur Lafçı,

SADAKATSİZ DİZİSİ FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İlgili Haberler

Baraj 6. bölüm izle! Baraj yeni sezon 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne?
Baraj 6. bölüm izle! Baraj yeni sezon 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne?
Masumlar Apartmanı 2. bölüm yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, hangi kanalda?
Masumlar Apartmanı 2. bölüm yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, hangi kanalda?
Masumlar Apartmanı 1. bölüm yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı 1. Bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları kimler?
Masumlar Apartmanı 1. bölüm yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı 1. Bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları kimler?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Mike Pompeo Süleyman Soylu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Hanife Demet Akalın Aytaç Ağırlar Nebahat Çehre
Spor Fatih Terim Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Saldırı Cep Telefonu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sadakatsiz dizisi ilk fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz dizisi ne zaman başlayacak? Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimler? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 09:39:26. #1.15#
title