Sadakatsiz dizisi bitiyor mu? Sadakatsiz final mi yapıyor? KanalD yayın akışı!
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Sadakatsiz dizisi bitiyor mu? Sadakatsiz final mi yapıyor? KanalD yayın akışı!

08.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:55
Sadakatsiz dizisi bitiyor mu? Sadakatsiz final mi yapıyor? KanalD yayın akışı!

Sadakatsiz dizisi yayınlandğı tarihten itibaren reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Doctor Foster adındaki yabancı bir dizinin Türkiye uyarlaması olarak karşımıza çıkan Sadakatsiz dizisi, final yapacağı söylentileri ile izleyenleri üzdü. Peki, Sadakatsiz dizisi final mi yapacak? Sadakatsiz dizisi bitiyor mu? Kanal D yayın akışı!

Sadakatsiz dizisi yayınlandğı tarihten itibaren reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Doctor Foster adındaki yabancı bir dizinin Türkiye uyarlaması olarak karşımıza çıkan Sadakatsiz dizisi, final yapacağı söylentileri ile izleyenleri üzdü. Peki, Sadakatsiz dizisi final mi yapacak? Sadakatsiz dizisi bitiyor mu? Kanal D yayın akışı! İşte detaylar haberimizde...

SADAKATSİZ DİZİSİ BİTİYOR MU?

Sadakatsiz dizisinin orijinali olan, BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster isimli yabancı dizi aldatılan bir kadının hikayesini ve bu süreçte değişen hayatını anlatmaktadır. Orijinal yapımı 2 sezon 10 bölüm olarak yayınlanmıştır. Türkiye'de büyük beğeni toplayan Sadakatsiz orijinal yapımı birçok ülkede de uyarlandı. Son bölümüyle ekranlara gelen Sadakatsiz dizisi, 10.bölüme kadar Doctor Foster senaryosuna bağlı kalarak devam etmişti.

Sadakatsiz dizisi bitiyor mu? Sadakatsiz final mi yapıyor? KanalD yayın akışı!

10.bölüm 2 yıl sonrasına giderek herkesin hayatının nasıl değiştiğini anlatarak başlamıştı. Bu durum ise orijinal senaryonun dışına çıkılarak değiştirildiği konusunda söylentilere yol açtı. Sadakatsiz dizisi şuan için Doctor Foster yapımcılarından her hangi bir uyarı almasa da bu durumun diziyi finale götüreceği konusunda şüpheler doğurdu. Çıkan söylentiler karşısında şoka uğrayan izleyiciler ise final söylentilerinin doğru olup olmadığını araştırmaya başladı.

Sadakatsiz dizisinin yapım şirketi olan Med Yapım ya da Kanal D tarafından dizinin final yapıp yapmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sadakatsiz dizinin akıbetini merakla bekleyen izleyiciler ise orijinal senaryoya göre dizinin erkenden bitmesinden de korkuyor. Şimdiye kadar reyting listelerinin üst sıralarından düşmeyen Sadakatsiz dizisi hakkında bir açıklama yapılır yapılmaz haber sitemizden takip edebilirsiniz.

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Sadakatsiz dizisi bitiyor mu? Sadakatsiz final mi yapıyor? KanalD yayın akışı!
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