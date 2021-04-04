Sadakatsiz Derin ölüyor mu? Derin ölecek mi?

Sadakatsiz dizisinin merak edilen konusu haline gelen ve sık sık araştırılmaya başlanan Derin'in durumu son bölüm fragmanı işe merak uyandırdı. Fragmanda Derin'i kanlar içinde gören izleyiciler Sadakatsiz Derin ölüyor mu ve Derin ölecek mi konularını araştırdı. Peki, Derin öldü mü?