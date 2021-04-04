Sadakatsiz Derin ölüyor mu? Derin ölecek mi?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Sadakatsiz dizisinin merak edilen konusu haline gelen ve sık sık araştırılmaya başlanan Derin'in durumu son bölüm fragmanı işe merak uyandırdı. Fragmanda Derin'i kanlar içinde gören izleyiciler Sadakatsiz Derin ölüyor mu ve Derin ölecek mi konularını araştırdı. Peki, Derin öldü mü?
Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de Derin'in kanlar içindeki görüntüsü şok etkisi yarattı. İzleyiciler merak uyandıran görüntüler sonrası Sadakatsiz Derin ölüyor mu? Derin ölecek mi, konularını araştırdı.
DERİN ÖLÜYOR MU?
Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında Derin kanar içinde Asya'nın evinin önünde görülüyor ve Asya Derin'in kolundan tutuyor. Kanar içinde yere yığılan Derin'in ölüp ölmediği ve neden bu hale geldiği yeni bölümde ortaya çıkacak.
İşte,o görüntüler: