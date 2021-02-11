Sadakatsiz Derin ölecek mi? Sadakatsiz Derin kimdir? Melis Sezen diziden ayrılıyor mu?

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz Derin karakterinin diziden ölerek ayrılacağı iddiaları ile özellikle sosyal medyanın gündemine oturdu. Melis Sezen'in canlandırdığı karakterin uyarlaması olduğu Doctor Foster'da bu karakterin intihar ederek yaşamına son verdiği görünürken gözler Türk uyarlaması olan yapıma çevrildi. Bu noktada "Sadakatsiz Derin ölüyor mu? diye merak edilmektedir? Peki, Sadakatsiz Derin ölecek mi? Sadakatsiz Derin kimdir? Melis Sezen diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar haberimizde...

SADAKATSİZ DERİN ÖLECEK Mİ?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü her hafta Çarşamba günü izleyenleri ile buluşurken yapımın son bölümünde yaşananlar "Derin ölecek mi, Melis Sezen diziden ayrılıyor mu?" sorularını akıllara getirmişti. Öte yandan yapımın orijinal hali Doctor Foster'da Melis Sezen'in canlandırdığı bu karakterin intihar ederek yapımdan ayrıldığı biliniyor. Bu noktada gözler Kanal D ekranlarında yayınlanan bu diziye çevrildi. Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in yapımdan senaryo gereği ayrılacağı iddiaları son bölümdeki sahne ile beraber güçlenmiş oldu.

SADAKATSİZ DERİN ÖLECEK Mİ, MELİS SEZEN DİZİDEN AYRILACAK MI?

Son dönemin adından en çok söz ettiren dizisi Sadakatsiz Derin karakterini canlandıran Melis Sezen'in yapıma veda edeceği konusuyla araştırma konusu haline geliyor. Bilindiği üzere bu dizi Doctor Foster isimli dizinin uyarlaması olarak başlamıştı. Yapımın orijinal halinde bu karakterin ölerek diziden ayrıldığı görülüyor.

MELİS SEZEN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz, her hafta Çarşamba günü yayınlanıyor. Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyicileri ekran başına kilitleyen diziyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Doctor Foster isimli yabancı bir diziden uyarlama olan Sadakatsiz, ilk bölümünden beri ana hikâyeye bağlı olarak devam ediyor.

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterinin öleceği veya ayrılacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.