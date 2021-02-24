Sadakatsiz Derin öldü mü? Sadakatsiz Derin diziden ayrıldı mı? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı? Sadakatsiz Derin ölecek mi?

İngiliz yapımı Dr. Foster dizisinin Türk uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinde bu aralar bir ayrılık haberi konuşuluyor. Dizinin orijinali gereği Derin karakterinin öleceği kulislerde konuşuluyor. Peki, Sadakatsiz Derin öldü mü? Sadakatsiz Derin diziden ayrıldı mı? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı? Sadakatsiz Derin ölecek mi?

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine Melis Sezen hayat veriyor. Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz dizisi İngiliz yapımı BBC Dr. Foster dizisinin Türk uyarlaması. Dizinin orijinal versiyonunda Derin yani aldatan karakter ölüyor, yani diziden ayrılıyor. Bu nedenle dizinin orijinalinde de Derin ölecek mi merak ediliyor. Peki, Sadakatsiz Derin öldü mü? Sadakatsiz Derin diziden ayrıldı mı? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı? Sadakatsiz Derin ölecek mi?

SADAKATSİZ DERİN ÖLECEK Mİ?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü her hafta Çarşamba günü izleyenleri ile buluşurken yapımın son bölümünde yaşananlar "Derin ölecek mi, Melis Sezen diziden ayrılıyor mu?" sorularını akıllara getirmişti. Öte yandan yapımın orijinal hali Doctor Foster'da Melis Sezen'in canlandırdığı bu karakterin intihar ederek yapımdan ayrıldığı biliniyor. Bu noktada gözler Kanal D ekranlarında yayınlanan bu diziye çevrildi. Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in yapımdan senaryo gereği ayrılacağı iddiaları son bölümdeki sahne ile beraber güçlenmiş oldu.

SADAKATSİZ DERİN ÖLECEK Mİ, MELİS SEZEN DİZİDEN AYRILACAK MI?

Son dönemin adından en çok söz ettiren dizisi Sadakatsiz Derin karakterini canlandıran Melis Sezen'in yapıma veda edeceği konusuyla araştırma konusu haline geliyor. Bilindiği üzere bu dizi Doctor Foster isimli dizinin uyarlaması olarak başlamıştı. Yapımın orijinal halinde bu karakterin ölerek diziden ayrıldığı görülüyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde gerçekler ortaya çıkacak!