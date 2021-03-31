Sadakatsiz Derin 'Melis Sezen' diziden mi ayrılacak, diziden mi çıkıyor? Sadakatsiz Derin ölecek mi? Derin karakterini kim canlandırıyor?

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz'de Derin ölecek mi merak edildi. Peki, Sadakatsiz Derin ölüyor mu? Sadakatsiz Derin karakterini kim canlandırıyor? Sadakatsiz Derin (Melis Sezen) ölecek mi? Diziden mi ayrılacak?

Sadakatsiz Derin 'Melis Sezen' diziden mi ayrılacak? Sadakatsiz Derin ölüyor mu? Sadakatsiz Derin ölecek mi? Derin diziden mi çıkıyor? Melis Sezen diziden ayrılacak mı?

SAKADATSİZ DERİN ÖLÜYOR MU? MELİS SEZEN DİZİDEN Mİ AYRILACAK?

Sadakatsiz dizisinin orijinal hali olan Doctor Foster'da Derin karakterinin diziden ayrıldığı biliniyor. Bunun ardından yerli yapımı olan Sadakatsiz'de ise aynı karakterin diziden çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Henüz Sadakatsiz Melis Sezen diziden mi çıkacak, diziden ayrılıyor mu resmi bir açıklama yapılmadı.

SADAKATSİZ DERİN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Derin karakterini "Melis Sezen" canlandırmaktadır.

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen (d. 2 Ocak 1997, İstanbul), Türk oyuncudur.

İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan Sezen, ardından Siyah İnci dizisinde oynadı. İlk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde üstlendi. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi. Sezen, dizi projeleriyle birlikte sinema filmlerinde de yer aldı. 2018 yılında gösterime giren Bizim İçin Şampiyon ilk ciddi sinema oyunculuğu oldu. Aynı yıl içerisinde Tilki Yuvası ve Dünya Hali gibi filmlerde oynadı. 2019 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmeliğini yaptığı Mucize 2: Aşk filminde rol aldı. 2020 yılında TRT 1'de yayımlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde başrol karakter olan "Nazan" karakterini canlandırdı. Ekim 2020 tarihinde Sadakatsiz dizisinde başrol karakterlerinden biri olacağı açıklandı.