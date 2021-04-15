Sadakatsiz Derin koronavirüs mü oldu? Melis Sezen koronavrüse mi yakaiandı?
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Sadakatsiz Derin koronavirüs mü oldu? Melis Sezen koronavrüse mi yakaiandı?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Sadakatsiz Derin koronavirüs mü oldu? Melis Sezen koronavrüse mi yakaiandı?

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisinde hastalık paniği yaşanıyor. Burak Sergen'in yoğun bakıma kaldırılmasının ardından dizide Asya ve Volkan'ın oğlunu canlandıran Alp Akar'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Akar'ın ardından başrol oyuncusu Melis Sezen'in de testinin pozitif çıktığı ileri sürüldü.

Sadakatsiz'de koronavirüs paniği! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı
Sadakatsiz'de koronavirüs paniği! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı

BBC'nin Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz'de Asya ve Volkan'ın oğlu Ali'yi canlandıran Alp Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı. Akar'ın ardından dizinin başrol oyuncusu Melis Sezen'in de koronavirüse yakalandığı ileri sürüldü. Oyuncudan konu hakkında henüz bir açıklama gelmezken Sadakatsiz Derin koronavirüs mü oldu, konusu merak edildi.

SADAKATSİZ DERİN KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Alp AkarInstagram'dan yaptığı paylaşımda"Kovid 19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 5. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerini almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

MELİS SEZEN DE Mİ KORONAYA YAKALANDI?

Akar'ın ardından dizinin başrol oyuncusu Melis Sezen'in de koronavirüse yakalandığı ileri sürüldü. Oyuncudan konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

BURAK SERGEN YOĞUN BAKIMA ALINDI

Öte yandan dizide Haluk karakterini oynayan Burak Sergen de önceki akşam evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı. Akciğer enfeksiyonu nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan Sergen'in tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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