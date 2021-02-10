Sadakatsiz Demir kim gerçek adı ne, kaç yaşında? Doğan Can Sarıkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Doğan Can Sarıkaya daha önce nerelerde oynadı?

Çarşamba akşamları Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisi konusu kadar oyuncuları ile de dikkat çekmektedir. Dizisinin çocuk oyuncularından Demir karakteri oyunculuğu ile ilgi görmektedir Peki, Sadakatsiz Demir kim, gerçek adı ne, kaç yaşında? Doğan Can Sarıkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Doğan Can Sarıkaya daha önce nerelerde oynadı?

Baş rollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi oyuncuların yer aldığı ve yayınlandığı ilk günden beri izleyenlerin dikkatini çeken Sadakatsiz dizisi her Çarşamba 20:00'da yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Sadakatsiz dizisi konusu kadar oyuncuları da dikkat çekmektedir. Dizisinin çocuk oyuncularından Demir oyunculuğu ile dikkat çekmektedir. Peki, Sadakatsiz Demir kim, kaç yaşında? Doğan Can Sarıkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

DOĞAN CAN SARIKAYA KİMDİR?

Çukur dizisinde Acar Koçovalı rolüyle dikkatleri üzerine çeken Doğan Can Sarıkaya, şimdilerde Sadakatsiz dizisinde Demir rolüyle dikkatleri çekiyor. Sinema ve dizi oyunculuğu yapan Doğan Can Sarıkaya 2004 yılında İstanbul'da doğmuştur ve 16 yaşındadır. Ortaöğretim öğrencisi olan Sarıkaya, Uludağ Limonata, Kinder ve Petito gibi reklam filmlerinde rol almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında "Küçük Ağa" dizisi ile yaşayan Doğan Can Sarıkaya; daha sonra rol aldığı "Yeter" dizisinde Kaan karakterini canlandırdı. 2017'den itibaren Çukur" dizisinde Acar Koçovalı karakterine can verdi. Şimdilerde ise Sadakatsiz dizisinde Demir rolünde.