Sadakatsiz'de Selçuk Dağcı'yı canlandıran Tarık Emir Tekin kimdir? Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin kaç yaşında?

İngiltere'de The Oxford School of Drama eğitimi alan Tarık Emir Tekin, Sadakatsiz'de Selçuk Dağcı'yı canlandırmaktadır. Sadakatsiz'de Selçuk Dağcı'yı canlandıran Tarık Emir Tekin kaç yaşında? Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin hangi dizilerde oynadı? Tarık Emir Tekin sevgilisi kim?

Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu olan oyuncu Tarık Emir Tekin kimdir? Tarık Emir Tekin kaç yaşında? Tarık Emir Tekin hangi dizilerde oynadı?

SADAKATSİZ'DE SELÇUK DAĞCI'YI KİM CANLANDIRIYOR?

Sadakatsiz dizisinde Selçuk Tekirdağ'da yaşayan bir ailenin istenmeyen bebeği olarak doğmuştur. Annesinin alkolik olması nedeniyle bebeği istememesi Selçuk'un zor bir çocukluk geçirmesine neden olmuştur. Aynı zamanda alkolik anne mahalle halkı tarafından da istenmeyen biridir.

Zaman geçer ve büyüyen Selçuk Nil'e aşık olur. Ancak bu aşk bir saplantı haline gelir. Selçuk müzikle ilgilenen içine kapanık bir çocuktur. Bu nedenle pasif agresif yapısı olan Selçuk öfke patlamaları yaşamamaktadır.

Selçuk Dağcı karakterini canlandıran isim ise Tarık Emir Tekin olarak karşımıza çıkıyor.

TARIK EMİR TEKİN KİMDİR?

1997 yılında dünyaya gelmiştir. Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir dünyanın en prestijli okullarından biri olarak kabul edilen Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır. Farklı giyim tarzı ile dikkat çeken oyuncu, Sadakatsiz dizisi ile ekran yolculuğuna başladı.

TARIK EMİR TEKİN KİMDİR, ANNESİ KİM?

Emir Tarık Tekin 1997 doğumlu. Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam ile Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Metin Tekin'in oğlu olan Emir Tarık Tekin, Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır.Daha önce Can Evrenol'un Çıplak dizisinde oynadığı bilinen Emir Tarık Tekin, şimdilerde Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz'de Selçuk karakterini canlandırıyor.

TARIK EMİR TEKİN'İN SEVGİLİSİ KİM?

23 yaşındaki oyuncu, bir zamanlar kendi gibi oyuncu Leyla Tanlar ile birlikte birlikteydi. Birbirlerine oldukça fazla yakıştırılan çift ayrılık kararı aldı. Daha sonra adı Dilan Çiçek Deniz ile anılsa da doğrulama gelmedi.