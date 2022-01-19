Sadakatsiz'de kim korona oldu? Cansu Dere kovid pozitif mi? Cansu Dere hasta mı sağlık durumu ne?

Yılbaşı tatilinin ardından çekimleri başlanan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere, koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu iyi olan oyuncu evde karantinaya girerken dizi çekimleri de Dere olmadan devam edecek. Peki, Cansu Dere pozitif mi? Cansu Dere hasta mı sağlık durumu ne? Sadakatsiz'de kim korona oldu?

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın paylaştığı Sadakatsiz dizisi iki haftalık aranın ardından çekimlere başladı. Ancak sette yapılan rutin testlerde başrol oyuncusu Cansu Dere, pozitif çıktı. Sadakatsiz'de kim korona oldu? Cansu Dere hasta mı sağlık durumu ne?

SADAKATSİZ, CANSU DERE POZİTİF Mİ?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, karantinaya giren başrol oyuncusunun sağlık durumu iyi. Dizinin Asya'sı Cansu Dere'nin sağlık durumu projenin yayın takvimini etkilemeyecek. Ünlü oyuncunun yer almadığı diğer sahnelerin çekimi sürüyor. Bir bölüm de stokları olan ekip Dere negatife döner dönmez Asya'lı sahnelere başlayacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali'nin geçirdiği kaza, Asya ve Volkan'ın birbirlerine kenetlenmelerine neden olurken, Aras'ın da daha önce görülmeyen bir tarafını ortaya çıkarır. Volkan'ın Asya'nın hayatını kontrol etmek için yaptığı hamle büyük bir engele takılırken, yangından kurtulan kişinin ortaya çıkışı tüm dengeleri değiştirecek bir sır perdesini aralar.

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