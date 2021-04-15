Sadakatsiz'de gizem çözüldü... Derin'i kimin kaçırdığı ortaya çıktı!

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz, 14 Nisan Çarşamba akşamı 26. bölümüyle ekranlara geldi.

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz, 14 Nisan Çarşamba akşamı 26. bölümüyle ekranlara geldi. Derin'in hala ortada olmadığı dizide gerçek ortaya çıktı.

DERİN'İ KİMİN KAÇIRDIĞI BELLİ OLDU Derin'in bulunamaması nedeniyle zor günler geçiren Volkan ve Asya, çaresizce gerçeklerin ortaya çıkmasını bekliyordu. Polis soruşturmasına devam ederken; Volkan da Selçuk'la birlikte Didem'in evine gitti.

Derin'in geri döneceğinden bir hayli emin olan Didem, onları şüphelendirirken yaşananları hatırladı. Aslında tahmin edildiği gibi Volkan ve Asya'yı cezalandırmak için ortadan kaybolmaya hazırlanan Derin, adeta ava giderken avlandı.

ASYA'NIN MELEKLERİ İŞ BAŞINDA Çünkü Derin'i; Asya konusunda takıntılı olan Faruk ve karısı Nazan'ın kaçırdığı ortaya çıktı. Bir dağ evinde tutulan Derin, gitmek için yalvarırken, neden kaçırıldığını da öğrendi.

Asya'ya yaptıkları için onu kaçırdıklarını söyleyen Nazan, Asya'nın kocasını kurtaran bir melek olduğunu söylemeden edemedi. Komşuların gelişiyle tedirgin olan çiftten Nazan, artık bu işi çözmeleri gerektiğini söyledi. Derin'i ortaya çıkaramayacaklarını, bunu yaparlarsa Asya'nın suçlanacağını söyleyen Faruk ise sorunu çözeceğini söyledi.

VOLKAN'IN PİŞMANLIĞI Öte yandan Didem'in söyledikleriyle kafası karışan Volkan, tüm bunları Derin'in planladığını düşündüğünü Asya'ya anlattı. Asya da Derin'in hamile olduğunu; böyle bir şey yapmayacağını söyledi.

Asya konusunda ümitleri bir kez daha yıkılan Volkan, onu kaybettiğini anladı ve Bahar'a pişmanlığını anlattı. Bu sırada kızı için endişelenen Haluk da Gönül'e; Derin gelmeden Hicran ile Selçuk konusunu çözeceğine dair söz verdi.

SELÇUK'UN ANNE ACISI Annesini görmeye giden Selçuk, Hicran'ı evde ölü buldu. Haluk Güçlü de Hicran'ın ölüm haberini, Gönül yanındayken Melih'in attığı mesajla öğrendi.

ASYA'YA TUZAK KURDU Selçuk ve Nil'e destek olmak için cenazeye giden Asya ise Ali'nin telefonuyla eve dönmek zorunda kaldı. O arada Asya'nın peşinde olan Faruk, evin kapısında rahatsızlanmış numarası yaptı. Ona yardım etmek isteyen Asya, yanına koşunca onu bayıltıp kaçırdı.

Derin'in yüzüğünü Asya'ya getiren kuryeyi sorgulayan polis, bir ipucuna ulaştı. Komiser, Melih'e kuryenin para aldığı adamın robot resmini gösterdi. Melih, bu adamın Asya'nın eski hastası Faruk olduğunu söyledi. Bunun üzerine polisler soluğu Faruk ve Nazan'ın evinde aldı.

DERİN VE ASYA KARŞI KARŞIYA O sırada Asya'yı da Derin'in yanına götüren Faruk ikiliyi buluşturdu. Asya, karşısında sandalyeye bağlı bir şekilde Derin'i görünce büyük bir şok yaşadı.

Kaynak: Hürriyet