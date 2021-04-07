Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz KANAL D canlı izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz full HD canlı izle!

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Volkan'ın boşanma kararı Derin ve Asya'yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır. Gözünü karartan Derin'in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır. Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bulunan ceset, Derin'e ait olmayınca Volkan rahat bir nefes alıyor. Asya ise gece evinin yakınlarında Derin'i görünce peşinden koşarak onu durdurmaya çalışıyor. Derin'in kanlar içinde Asya'nın kollarında yığılıyor.

SADAKATSİZ CANLI İZLE (20.00)

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!

