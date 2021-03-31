Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz KANAL D canlı izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz full HD canlı izle! Sadakatsiz 24. bölüm canlı izl

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Volkan'ın boşanma kararı Derin ve Asya'yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır. Gözünü karartan Derin'in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır. Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Derin'in ortadan kaybolmasıyla kızı Zeynep'i alan Volkan, Asya'nın evine geliyor. Zeynep'i geri almak için oraya gelen Haluk ve Gönül'e o sırada bir telefon geliyor. Melih, bir ihbar aldıklarını ve bir kadın ceseti bulunduğunu söylüyor. Peki bulunan kadın ceseti Derin'e mi ait?

SADAKATSİZ CANLI İZLE (20.00)

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SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!

