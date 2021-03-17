Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz Kanal D canlı izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz full HD canlı izle!

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 21. Bölüm Fragmanı yayında! Asya, Derin'i yıkacak o büyük hamleyi yapacak mı?

Sinan ile beraber açılışa katılan Asya'nın yeni ilişki haberi gazetelere yansıyarak tüm şehre yayılır. Bunu gören Derin ise oldukça sevinmiştir. Asya'ya imalı konuşmalarda bulunur. Ancak Asya'nın Derin'in konuşmalarına tahammülü kalmamıştır. Asya elindeki videoyu yayınlayacak mı?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 22. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Volkan Asya'ya Derin'den boşanmak istediğini söylüyor! Derin bunu öğreniyor!

Volkan, Bahar'a tekrar Asya ile beraber olmak istediğini anlatır. Önündeki tek engelin Derin olduğunu düşünen Volkan bu durumu daha fazla içinde tutamaz ve Asya ile konuşur. Asya'nın ise Volkan'a karşı duruşu bellidir. Volkan, Derin'den boşanacağını söyler ancak hesap etmediği bir şey vardır. Tüm bunları duyan Derin'in tepkisi ne olacak? Volkan, Derin'den boşanacak mı?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!

SADAKATSİZ CANLI İZLE (20.00)



SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

