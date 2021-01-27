Sadakatsiz canlı izle Kanal D! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz son bölüm full izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu?

Kanal D'nin Sadakatsiz dizisi 15. yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Sadakatsiz dizisi konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz son bölüm full izle! Bugün Sadakatsiz var mı? Sadakatsiz canlı izle Kanal D! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

Yayınlandığı ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çeken Sadakatsiz dizisi, kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Sadakatsiz var mı? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali'nin okulda arkadaşlarının eşyalarını çaldığını öğrenen Asya, soluğu okulda aldı! hırsızlık yapan Ali'nin başı brelaya girdi! ali, annesinin onu arkadaşlarına ve okula rezil etmesi üzerine babasıyla yaşamaya karar verdi! derin, sonunda hedefine kavuşmuştu! Peki, Sadakatsiz Selçuk nerede, öldü mü? Ali, babasıyla mı yaşayacak? Asya bu konuda ne yapacak?

SADAKATSİZ YENİ BÖLMÜ CANLI İZLE KANAL D!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'nın Ali için endişeleri artarken, Volkan Selçuk tarafından iyice köşeye sıkıştırılmıştır. Üzerindeki baskı yüzünden stres altında olan Ali, kendisine beklenmedik bir yerden destek bulur. Nil'in Selçuk'la kurduğu ilişki hızla çıkmaza sürüklenirken, Asya ile başlattıkları bu riskli oyun kimleri hangi tehlikeyle karşı karşıya bırakacaktır.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM FULL İZLE KANAL D!