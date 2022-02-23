Sadakatsiz CANLI izle! Kanal D Sadakatsiz 50. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu?
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Sadakatsiz canlı izle linki araştırılıyor. Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Kanal D Sadakatsiz 50. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu? Sadakatsiz canlı izle! merak edildi. Sadakatsiz canlı izleme linki sizlerle...
Volkan, Ali'den vazgeçecek mi?
Asya ve Aras evlendikten sonra yurtdışında yaşama kararı alınca Ali, seçimini yapıyor. Ancak Derin, Ali'nin Volkan'la yaşamasına asla sıcak bakmıyor! Volkan ne yapacak?
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Haluk'u kaybeden Gönül, hırsını Asya'dan çıkarıyor. Haluk'la en son onların görüştüğünü öğrenen Gönül, acısıyla birlikte Asya'yı hastanede yerden yere vuruyor. Karşılaştığı bu tepki ile kahrolan Asya ise durumu Aras'a anlatarak bu sorunu geç olmadan çözmesini ve açıklık getirmesini istiyor!
Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
- Cansu Dere : Asya Arslan
- Caner Cindoruk : Volkan Arslan
- Melis Sezen : Derin Güçlü
- Eren Vurdem : Mert Gelik
- Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik
- Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik
- Nazlı Bulum : Nil Tetik
- Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü
- Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı
- Alp Akar : Ali Arslan