Sadakatsiz CANLI izle! Kanal D Sadakatsiz 50. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu?

Sadakatsiz canlı izle linki araştırılıyor. Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Kanal D Sadakatsiz 50. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu? Sadakatsiz canlı izle! merak edildi. Sadakatsiz canlı izleme linki sizlerle...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Volkan, Ali'den vazgeçecek mi?

Asya ve Aras evlendikten sonra yurtdışında yaşama kararı alınca Ali, seçimini yapıyor. Ancak Derin, Ali'nin Volkan'la yaşamasına asla sıcak bakmıyor! Volkan ne yapacak?

SADAKATSİZ CANLI İZLE

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haluk'u kaybeden Gönül, hırsını Asya'dan çıkarıyor. Haluk'la en son onların görüştüğünü öğrenen Gönül, acısıyla birlikte Asya'yı hastanede yerden yere vuruyor. Karşılaştığı bu tepki ile kahrolan Asya ise durumu Aras'a anlatarak bu sorunu geç olmadan çözmesini ve açıklık getirmesini istiyor!

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan

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