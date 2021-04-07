Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 25. yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?
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Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 25. yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 25. yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz bugün 25. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizi 20:00 'da Kanal D ekranlarında başlayacak. Sadakatsiz canlı izle! Kanal D canlı izle! Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz son bölümde neler oldu?

Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sadakatsiz 26. fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 25. bölüm izle!

SADAKATSİZ CANLI İZLE!

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sadakatsiz 31 Mart Çarşamba yayınlanan 24. Bölümde Derin'in aniden ortadan kaybolması tüm okları Volkan'ın üzerine çekiyor! Peki Derin'e ne oldu?

Derin'in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin'in bulunması için seferber olur. Asya kendisini bu olayın merkezinden uzaklaştırmakta kararlı olsa da düştüğü çıkmazlar onu zorlamaktadır. Ortaya çıkan ipuçları ve sürpriz tanıklar soruşturmanın seyrini beklenmedik yönlere çekerken yaşanan hangi gelişme Derin konusundaki umutları sarsacaktır?

Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 25. yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 25. Bölüm Fragmanı yayında! Derin, yaralı halde Asya'nın evine geliyor.

Bulunan ceset, Derin'e ait olmayınca Volkan rahat bir nefes alıyor. Asya ise gece evinin yakınlarında Derin'i görünce peşinden koşarak onu durdurmaya çalışıyor. Derin'in kanlar içinde Asya'nın kollarında yığılıyor.

Derin'i kim, neden yaraladı?

SADAKATSİZ 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin 26. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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