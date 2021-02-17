Sadakatsiz canlı izle Kanal D! Sadakatsiz 18. yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz son bölüm full izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu?

Kanal D'nin Sadakatsiz dizisi 18. yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Sadakatsiz dizisi konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz son bölüm full izle! Bugün Sadakatsiz var mı? Sadakatsiz canlı izle Kanal D! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

Yayınlandığı ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çeken Sadakatsiz dizisi, kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Sadakatsiz var mı? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde... Sadakatsiz canlı izle Kanal D! Sadakatsiz 18. yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz son bölüm full izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE KANAL D!

Sakadatsiz yeni bölüme yaşanacak sürpriz yüzleşmeler damgasını vuracak. Bir yandan Selçuk'un açıklamaları bir yandan Volkan'ın itirafları gecenin en önemli sahneleri arasında yer alacak…

Asya'nın dönüşü ve Derin'e karşı kazandığı zafer, Derin'i sürpriz hamleler yapmaya iter. Ali'nin evden gitmesinin ardından büyük bir vicdan azabı yaşayan Volkan'ı bambaşka sorunlar beklemektedir. Yaşanan gelişmeler sürpriz yüzleşmelere zemin hazırlarken, ortaya çıkan hangi beklenmedik gerçek birden fazla kişinin hayatını kökünden değiştirecektir?

Selçuk, Haluk'u şoke eden bir bilgi paylaşıyor!



Haluk, evine gelen Selçuk'u görünce çok öfkelenir. Uyardığı halde kapısına kadar gelen Selçuk'tan duydukları onu şoke eder. Selçuk, taşları yerinden oynatacak bir şey öğrenmiştir. Haluk'un gayri-meşru bir oğlunun olduğunu öğrenen Selçuk, ipleri eline almanın gücünü yaşamaktadır.

Asya ve Volkan'ın tehlikeli yakınlaşması!

Asya'nın yanına gelen Volkan garip bir ruh halindedir. Yaşanan tüm olaylara rağmen Asya'dan kopamayan Volkan beklenmedik bir hamle yapar. Asya ve Volkan arasında neler olacak? Tekrar beraber olacaklar mı?