Sadakatsiz canlı izle Kanal D! Sadakatsiz 17. yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz son bölüm full izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu?

Kanal D'nin Sadakatsiz dizisi 17. yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Sadakatsiz dizisi konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz son bölüm full izle! Bugün Sadakatsiz var mı? Sadakatsiz canlı izle Kanal D! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

Yayınlandığı ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çeken Sadakatsiz dizisi, kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Sadakatsiz var mı? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde... Sadakatsiz canlı izle Kanal D! Sadakatsiz 17. yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz son bölüm full izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE KANAL D!

Asya'nın aldığı karar herkeste şok etkisi yaratırken Derin büyük bir zafer kazandığına inanır. Hicran ve Selçuk'u bir araya getiren kaçınılmaz yüzleşme, beklenmedik karşılaşmaların da habercisidir. Asya'nın uzaklaşması Volkan'ı hiç düşmediği kadar büyük bir çıkmaza sürüklerken, sonuçları herkes için sarsıcı olur. Derin Ali için çaba göstermeyi sürdürürken dengeleri bir kez daha değiştiren gelişme ne olacaktır?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D'de...