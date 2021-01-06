Sadakatsiz bugün yok mu? 6 Ocak 2021 Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Ekranların en çok seyredilen dizilerinden olan Sadakatsiz'in 6 Ocak akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 6 Ocak 2021 Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sadakatsiz bugün yok mu?
Kanal D'nin, Sadakatsiz için yılbaşı arası vermeyeceği düşünülüyordu. Ancak son dakika gelişmesiyle diğer dizilerin ara vermesiyle Sadakatsiz 6 Ocak çarşamba akşamı yayını için fikir değişikliğine gidildi. Sadakatsiz bugün yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Ocak 2021 Sadakatsiz neden yok?
SADAKATSİZ BUGÜN YOK MU?
Yılbaşı arası veren diziler arasına Sadakatsiz da katıldı.
Ancak son dakika gelişmesiyle Sadakatsiz 6 Ocak salı akşamı yayınlanması beklenen bölümünün yayınlanmamasına karar verildi.
Ani bir kararla bu hafta yayınlanmama kararı alan Sadakatsiz yeni bölüm tarihi belli oldu.
Sadakatsiz sadece 1 bölüm ara vererek ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek.
Sadakatsiz yeni bölümü 13 Ocak Çarşamba akşamı Kanal D'de yayınlanacak..