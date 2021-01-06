Sadakatsiz bugün yok mu? 6 Ocak 2021 Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ekranların en çok seyredilen dizilerinden olan Sadakatsiz'in 6 Ocak akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 6 Ocak 2021 Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sadakatsiz bugün yok mu?