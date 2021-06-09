Sadakatsiz bugün var mı? Sadakatsiz sezon finali!
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Sadakatsiz bugün var mı? Sadakatsiz sezon finali!

Sadakatsiz bugün var mı? Sadakatsiz sezon finali!
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Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan, Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz bugün var mı? Sadakatsiz sezon finali!

Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan, Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz bugün var mı? Sadakatsiz sezon finali!

SADAKATSİZ BUGÜN VAR MI?

Sadakatsiz her Çarşamba Kanal D ekranlarında, saat 20:00'da yayınlanmaktadır. Geçen hafta sezon finali yapan Sadakatsiz bu akşam son yayınlanan bölümü ile ekranlarda olacak.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?

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