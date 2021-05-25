Sadakatsiz bu hafta yok mu? Sadakatsiz bugün yok mu, neden yok? Sadakatsiz 31. bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi hakkında Sadakatsiz bu hafta yok mu? sorusunun yanıtı aradı. Senaryosu ve kaliteli oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sadakatsiz, hayranları tarafından her hafta heyecanla bekleniyor. dakatsiz dizisinin sezon finali yapacak olan yeni bölümü 2 Haziran Çarşamba gününe ertelendi. Sadakatsiz bu hafta yok mu? Sadakatsiz bugün yok mu, neden yok? Sadakatsiz 31. bölüm ne zaman?

Dizi izleyicilerinin her hafta yeni bölümünün heyecanla beklediği Sadakatsiz dizisi yarın akşam yeni bölüm yerine tekrar bölümüyle ekrana gelecek. Birçok sosyal medya kullanıcısı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Sadakatsiz bu hafta yok mu? Sadakatsiz bugün yok mu, neden yok? Sadakatsiz 31. bölüm ne zaman?

SADAKATSİZ BU HAFTA YOK MU?

Sadakatsiz dizisi her hafta çarşamba akşamları ekranlara gelmektedir. Dizide yaşanan gelişmeler nedeniyle dizinin ilerleyişi merak edilen konular arasında yer alıyor. 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanması beklenen dizinin fragmanının yayınlanmaması nedeniyle dizinin yayınlanmayacağı düşünüldü. Ayrıca Kanal D yayın akışında da yer almıyor. Kanaldan henüz bir açıklama gelmedi ancak Sadakatsiz'in bu hafta yayınlanmayacak.

SADAKATSİZ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Sezon finali yapacak olan yeni bölümü 2 Haziran Çarşamba gününe ertelendi. Sadakatsiz dizisinin 31.yeni bölümü 2 Haziran 2021 Çarşamba günü ekrana gelecek.