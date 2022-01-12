Sadakatsiz, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? 12 Ocak Sadakatsiz yeni bölümü var mı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

SADAKATSİZ BU HAFTA YOK MU, NEDEN YOK?

Sadakatsiz dizisi bu hafta da yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

12 Ocak Çarşamba bugün Kanal D'de Logan: Wolverine sinema filmi olacak.

12 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Logan: Wolverine

22:45 - Sadakatsiz

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 29 Aralık Çarşamba yayınlanan 45. yeni bölümde Ali'nin geçirdiği kaza, Volkan ve Asya'nın kabusu oluyor!

Asya'nın Aras'ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin'in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk'un Aras'ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir. Aras'ın Ali'yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya'nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?

SADAKATSİZ KONUSU NE?

1. Sezon (2020-2021)

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

2. Sezon (2021-2022)

Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.

SADAKATSİZ OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Asya Yılmaz (Cansu Dere) (1-): Doktordur. Ali'nin annesi, Volkan'ın eski eşidir.

Volkan Arslan (Caner Cindoruk) (1-): Mimardır. Asya'nın eski eşi, Ali ve Zeynep'in babası. Derin ile evlidir.

Derin Güçlü Arslan (Melis Sezen) (1-): Haluk ile Gönül'ün kızı, Volkan'ın eşi ve Zeynep'in annesidir. Asya'dan nefret etmektedir.

Aras Ateşoğlu (Berkay Ateş) (32-): Asya'nın kaza yaptığı adam. Asya'dan hoşlanmaktadır.

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