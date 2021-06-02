Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz sezon finali ne zaman? 2 Haziran Kanal D yayın akışı!

Sadakatsiz dizisinin izleyicileri dizinin sezon finaline girip girmediğine dair soruların yanıtlarını araştırıyor. Son fragmanı ile izleyicilerin merak konusu olan Sadakatsiz bu akşam var mı? Fragmanı izleyenler kaza sahnesi ile heyecanlar yaşarken Sadakatsiz final mi yapacak? Sadakatsiz sezon finali ne zaman? ve Sadakatsiz bitti mi gibi soruların yanıtları merak edildi. Peki, Sadakatsiz final mi yapacak? Sadakatsiz bitiyor mu?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de yeni bölüm merak uyandırdı. Kayalıklardan yuvarlanmak üzere olan araçta mahsur kalan Derin ve Asya'yı görenler heyecanlı anlar yasadı. Peki, Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz sezon finali ne zaman? Sadakatsiz final mi yapacak? Sadakatsiz bitti mi?

SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana en çok takip edilen diziler listesinden düşmeyen Sadakatsiz, gelecek sene izleyicisiyle buluşmak üzere sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Salı günleri yayınlanan dizi bu akşam ekranlara gelecek.

SADAKATSİZ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar gibi güçlü oyuncuları kadrosunda barındıran dizi, 2 Haziran Çarşamba 20.00'da ekrana yayınlanacak son bölümünün ardından sezon finali yapacak.

SEZON FİNALİ PAYLAŞIMI GELDİ

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle başarılı bir oyunculuk örneği sergileyen Melis Sezen de sosyal medya hesabından rol arkadaşı Cansu Dere'yle samimi pozunu paylaştı. Sezen fotoğrafın altına ise "Paydos" notunu düştü. Öte yandan dizinin ikinci sezon bölümleri, Ekim ayında yine Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

İşte Sezen'in sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım: