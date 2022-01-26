Sadakatsiz bitti mi, final mi yaptı? Sadakatsiz hangi gün, hangi kanalda?
Kanal D ekranlarının sevilen yapımı olan Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanına ulaşamayan diziseverler, Sadakatsiz bitti mi, final mi yaptı? Sadakatsiz hangi gün, hangi kanalda? sorularına yanıt aramakta. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisi bu akşam yeni bölüm var mı ne zaman yayımlanacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor.
Sadakatsiz bitti mi, final mi yaptı? Sadakatsiz hangi gün, hangi kanalda? sorularının yanıtı dizi takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer almakta. Kanal D'nin 26 Ocak yayın akışında Sadakatsiz dizisinin yer almaması sonrası, dizinin sevenleri Sadakatsiz dizisinin yeni bölümününün bu hafta neden olmadığını ve ne zaman yayınlanacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte Sadakatsiz'in yeni bölümününe ilişkin ayrıntılar...
Kanal D ekranında yayımlanan sevilen dizi Sadakatsiz Çarşamba akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Çarşamba akşamı 46. bölüm ile ekrana gelen dizinin bu hafta 47. yeni bölüm ile ekrana gelmesi bekleniyordu. Ancak yapım yayın akışında yer almadı.
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Yarından Sonra
22:30 Sadakatsiz (Tekrar)
SADAKATSİZ BU HAFTA NEDEN YOK?
Sadakatsiz dizisi her çarşamba Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Ancak dizinin bu akşam yeni bölümü ekrana gelmeyecek.