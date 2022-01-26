Sadakatsiz bitti mi, final mi yaptı? Sadakatsiz hangi gün, hangi kanalda? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sadakatsiz bitti mi, final mi yaptı? Sadakatsiz hangi gün, hangi kanalda?

Sadakatsiz bitti mi, final mi yaptı? Sadakatsiz hangi gün, hangi kanalda?

Kanal D ekranlarının sevilen yapımı olan Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanına ulaşamayan diziseverler, Sadakatsiz bitti mi, final mi yaptı? Sadakatsiz hangi gün, hangi kanalda? sorularına yanıt aramakta. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisi bu akşam yeni bölüm var mı ne zaman yayımlanacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor.

Sadakatsiz bitti mi, final mi yaptı? Sadakatsiz hangi gün, hangi kanalda? sorularının yanıtı dizi takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer almakta. Kanal D'nin 26 Ocak yayın akışında Sadakatsiz dizisinin yer almaması sonrası, dizinin sevenleri Sadakatsiz dizisinin yeni bölümününün bu hafta neden olmadığını ve ne zaman yayınlanacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte Sadakatsiz'in yeni bölümününe ilişkin ayrıntılar...

Kanal D ekranında yayımlanan sevilen dizi Sadakatsiz Çarşamba akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Çarşamba akşamı 46. bölüm ile ekrana gelen dizinin bu hafta 47. yeni bölüm ile ekrana gelmesi bekleniyordu. Ancak yapım yayın akışında yer almadı.

Sadakatsiz bitti mi, final mi yaptı? Sadakatsiz hangi gün, hangi kanalda?

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yarından Sonra

22:30 Sadakatsiz (Tekrar)

SADAKATSİZ BU HAFTA NEDEN YOK?

Sadakatsiz neden yok, bu akşam yayınlanmayacak mı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı? 26 Ocak KANAL D yayın akışıSadakatsiz neden yok, bu akşam yayınlanmayacak mı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı? 26 Ocak KANAL D yayın akışı

Sadakatsiz dizisi her çarşamba Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Ancak dizinin bu akşam yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

Haberler.com - Gündem

Sadakatsiz, Gündem, Magazin, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title