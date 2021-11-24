Sadakatsiz 'Aras' Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında, nereli? Berkay Ateş dizi ve filmleri!

Sadakatsiz'Aras' Berkay Ateş kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Berkay Ateş'in hayatı merak edildi. Sadakatsizin yeni sezonuna katılan Berkay Ateş kimdir? Sadakatsiz'e katılan Berkay Ateş kaç yaşında, nereli? Berkay Ateş dizi ve filmleri nedir? Berkay Ateş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Sadakatsiz Aras kimdir?

SADAKATSİZ ARAS KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinde Aras kaza yapacaktır ve Aras'ı doktor Asya kurtaracaktır. Aras ve Asya sahneleri de dikkat çekiyor. Aras karakterini Berkay Ateş canlandırıyor.

BERKAY ATEŞ KİMDİR?

Berkay Ateş (19 Şubat 1986, İstanbul), Türk dizi, sinema, tiyatro oyuncusudur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur.

Rol aldığı yapımlar;

2020- (Alev Alev) (TV Dizisi)

2018 – Çukur (Mahsun) (TV Dizisi)

2018 – Gülizar (Fettah) (TV Dizisi)

2016 – İstanbul Sokakları (Saltuk) (TV Dizisi)

2016 – Anne (Cengiz) (TV Dizisi)

2015 – Abluka (Ahmet) (Sinema Filmi)

2013 – Yarım Kalan Mucize (İsyancı) (Sinema Filmi)

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