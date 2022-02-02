Sadakatsiz 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Sadakatsiz 47. bölüm izle! Dizinin konusu nedir?

Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sadakatsiz 48. fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 47. bölüm izle!

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sadakatsiz 19 Ocak Çarşamba yayınlanan 46. yeni bölümde Aras ve Volkan arasındaki gerginlik, büyük bir kavgaya dönüşüyor. Aras'ın öfkesiyle karşı karşıya gelen Asya ise bu durum karşısında şoke oluyor!

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 47. Bölüm Fragmanı yayında! Volkan, oğlu Ali'yi dövdüğünü iddia ettiği Aras'a yumruk atıyor!

Aras, Asya ile birlikte annesinin yanındadır. Annesi, yangından sonra ilk kez Aras ile karşılaşmıştır. Aras'a kendisini hatırlayıp, hatırlamadığını sorar. Aras ise, boş gözlerle kadına bakar. Bu sırada aynı eve Volkan gelir. Çok sinirli olan Volkan, herkesin önünde Aras'a saldırır. Onu Ali'ye el kaldırmakla suçlar.

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

SADAKATSİZ 48. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin 48. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

SADAKATSİZ 47. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan

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