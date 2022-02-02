Sadakatsiz 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Sadakatsiz 47. bölüm izle! Dizinin konusu nedir?
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Kanal D'nin beğenilen dizisi Sadakatsiz yeni sezonu başladı! Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin 48. fragmanı yayınlandı mı çok merak ediliyor? Peki Sadakatsiz konusu nedir? Sadakatsiz 47. bölüm izleme linki! Sadakatsiz oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde...
Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sadakatsiz 48. fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 47. bölüm izle!
Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Sadakatsiz 19 Ocak Çarşamba yayınlanan 46. yeni bölümde Aras ve Volkan arasındaki gerginlik, büyük bir kavgaya dönüşüyor. Aras'ın öfkesiyle karşı karşıya gelen Asya ise bu durum karşısında şoke oluyor!
Sadakatsiz 47. Bölüm Fragmanı yayında! Volkan, oğlu Ali'yi dövdüğünü iddia ettiği Aras'a yumruk atıyor!
Aras, Asya ile birlikte annesinin yanındadır. Annesi, yangından sonra ilk kez Aras ile karşılaşmıştır. Aras'a kendisini hatırlayıp, hatırlamadığını sorar. Aras ise, boş gözlerle kadına bakar. Bu sırada aynı eve Volkan gelir. Çok sinirli olan Volkan, herkesin önünde Aras'a saldırır. Onu Ali'ye el kaldırmakla suçlar.
Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...
Sadakatsiz dizisinin 48. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.
SADAKATSİZ 47. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...
Cansu Dere : Asya Arslan
Caner Cindoruk : Volkan Arslan
Melis Sezen : Derin Güçlü
Eren Vurdem : Mert Gelik
Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik
Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik
Nazlı Bulum : Nil Tetik
Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü
Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı
Alp Akar : Ali Arslan