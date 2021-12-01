Sadakatsiz 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Sadakatsiz 41. bölüm izle! Dizinin konusu nedir?

Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sadakatsiz 42. fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 41. bölüm izle!

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sadakatsiz 24 Kasım Çarşamba yayınlanan 40. yeni bölümde Aras'ın gidişinin ardından Asya için tekrar dönüşü gündeme bomba gibi düşüyor!

Asya, Aras ile ilişkisini noktaladıktan sonra tüm ipler bir anda kopar. Derin ise Volkan'ın bu sebepten Asya ile yakınlaşmasına katlanamaz. Aras ile karşılaşması bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına sebep olacakken, Aras Leyla'yı da alıp Tekirdağ'dan gitmeye karar verir.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 41. Bölüm Fragmanı yayında! Leyla, Aras ve Asya'dan ne istiyor?

Volkan, Aras'ın dönüşü yüzünden oldukça sinirlidir. Ona gözdağı vermekten kaçınmaz. Derin de Asya ile uğraşmaya devam etmektedir. Aras ve Leyla boşanma arefesindeyken Leyla çıkagelir. Leyla ne istiyor?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

SADAKATSİZ 42. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin 42. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

SADAKATSİZ 41. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan

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