Sadakatsiz 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz 3. bölüm izle!
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Sadakatsiz 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz 3. bölüm izle!

23.10.2020 23:01 | Son Güncelleme: 23.10.2020 23:12

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz dizi 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 3. bölüm izle!

Çarşamba akşamları saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 3. bölüm izle!

SADAKATSİZ 3. BÖLÜM ÖZETİ!

Sadakatsiz 21 Ekim Çarşamba yayınlanan 3. Bölümde Volkan'dan boşanma konusunda Ali yüzünden bir türlü karar veremeyen Asya, delil toplama yoluna gidiyor. Avukatıyla görüşen ve eline geçirdiği delillerle mahkemeye çıkmak isteyen Asya, onu yakın markaja alıyor. Peki bu ihanet öyküsünde Asya istediği kanıtlara ulaşabilecek mi?

Öte yandan Asya, Derin'in hamile olduğunu öğrenen Volkan'ın yapacağı seçimi merak eder. Volkan ya Derin'le olacak, bebeğin sorumluluğunu üstlenecektir ya da kendisini ve oğlunu seçecektir. Derin, Volkan'ın kendisini oyaladığını düşünmektedir ve ondan net bir cevap ister. İki kadın arasında sıkışıp kalan Volkan'ın seçimi, herkesin hayatını etkileyecektir.

SADAKATSİZ 3. BÖLÜM İZLE!

SADAKATSİZ 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Sadakatsiz son bölümünde Volkan'ın kendi parasıyla sevgilisine hediye aldığını öğrenen Asya, 4. bölümde aldatmadan haberi olmayan eş konumuna girecek. İntikam planlarına başlayan Asya boşanmada kararlı.

Sadakatsiz 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz 3. bölüm izle!
Sadakatsiz 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz 3. bölüm izle!
Sadakatsiz 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz 3. bölüm izle!

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